E' stata una giornata da dimenticare quella vissuta dall'ex portiere della Juve Gigi Buffon nella trasferta pomeridiana di Bari. L'ex leggenda bianconera è infatti passato dagli autentici miracoli di San Siro, che ne hanno evidenziato la sua strepitosa condizione atletica, oltre ad aver generato commenti di stima all'inidirzzo dell'estermo difensore ducale, all'inaspettata 'figuraccia' manifestatasi nella gara del San Nicola.- L'episodio in questione si è verificato in occasione della terza rete subita, quando i padroni di casa conducevano già per 2-0. Lancio in profondità a cercare Folorunsho, il quale è partito all'inseguimento della sfera da posizione molto defilata e praticamente innocua per la retroguardia gialloblù, Buffon scatta con la convinzione di poter anticipare l'intervento dell'attaccante avversario ma avviene il contrario, con il giovane 24enne che ruba tempo e palla a Gigi, per poi depositare in rete a porta praticamente sguarnita.- Questo ha generato la reazioni di molti tifosi, che sui social hanno riacceso un dibattito che dura da tempo e che vede come tema centrale il ritiro dal calcio giocato di Buffon.