Gigi Buffon scriverà un altro record, un altro pezzo di storia del nostro calcio. Il portiere della Juventus dovrebbe essere il protagonista assoluto del derby numero 17 in carriera, perché se, come sembra, Maurizio Sarri lo schiererà titolare all’Allianz Stadium, toccherà quota 648 gare in Serie A, battendo Paolo Maldini. Diventerà il giocatore più presente di sempre, con la voglia e l'obiettivo di allungare tale striscia nelle 47 partite che lo separano dalla fine della sua carriera (giugno 2021). La sua carriera inizia il 19 novembre 1995, ma non sa finire, un record dietro l'altro.