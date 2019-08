¡EN PIE! ENTRA al campo GIANLUIGI BUFFON. OVACIÓN en el Friends Arena. Minuto 60. #ICC2019



Atlético de Madrid 2 - 1 Juventus pic.twitter.com/7CixNnLL8i — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 agosto 2019

Un Gigi Buffon da brividi. Il portiere bianconero è subentrato a Szczesny al 58' dell'amichevole contro l'Atletico Madrid e tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudirlo.e in uno stadio che per Gigi ha significato una delle più cocenti delusioni della sua carriera. Nello stadio di Stoccolma, infatti, la Svezia vinse l'andata dei play-off mondiali che poi gli azzurri non riuscirono a ribaltare. Prima dell'ingresso in campo Gigi ha salutato calorosamente anche Diego Simeone, vecchio avversario in Serie A negli anni '90.