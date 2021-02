C'è chi da anni era convinto che avrebbe smesso, ma Gigi Buffon di ritirarsi non ci pensa proprio. Il portiere bianconero, vice Szczesny ma ancora protagonista tra i pali, è pronto a prolungare la lunga storia d'amore con la Juventus, interrotta solo per una stagione quando è andato al Psg. Secondo La Stampa c'è ottimismo per il rinnovo per un'altra stagione, con l'obiettivo di prolungare l'attuale contratto in scadenza a fine stagione a giugno 2022.