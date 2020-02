Un regalo speciale al termine della partita. Gigi Buffon, infatti, ha ricevuto la maglia di Daniel Maldini, figlio di Paolo, al termine del match di San Siro contro i rossoneri. Il portiere bianconero si è presentato in zona mista con la maglia rossonera sulle spalle e ha sorriso dichiarando ai cronisti: "Ho la maglia di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio. Ora Maldini. Aspetto di avere anche quella dei nipoti". Gigi non ha intenzione di appendere guantoni e scarpini al chiodo, almeno così sembra, sia per quello che fa in campo che per quello che dice fuori. E' sempre super Gigi.