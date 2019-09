La Juve si prepara ad affrontare il primo rush di partite tra campionato e Champions. Dopo Fiorentina e Atletico Madrid, sabato sarà il turno del Verona. Per l'occasione Maurizio Sarri varerà un turnover studiato, posticipato nell'attuazione ma pronto ora all'uso. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una chance dal 1' minuto per Gianluigi Buffon. Il portiere potrebbe rilevare Szczesny contro gli scaligeri e giocare così per la prima volta dal suo ritorno in bianconero.