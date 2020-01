Compie oggi 42 anni Gigi Buffon. Per la prima volta in carriera l'eterno Gigi soffia le candeline da secondo portiere. Una scelta fatta in estate, l'ennesima scelta di cuore fatta per la Juve.a questa ennesima sfida. E i tifosi della Juve gli stanno tributando tantissimi messaggi in queste ore. Lui che è rimasto legato ai colori bianconeri anche in Serie B,in qualsiasi altra grande piazza che nel 2006, da campione del Mondo, lo tentava. Gigi disse di no, restò alla Juve dove ha scritto una storia meravigliosa di successi.E i successi più belli, come ci insegna proprio lui, sono quelli che devono ancora arrivare. Il portiere bianconero punta al record di presenze in Serie A. E' al pari di Maldini a quota 647 e alla prossima partita diventerà il più presente di sempre nel massimo campionato italiano con la volontà, allo stesso tempo, di dare l'assalto all'unico grande trofeo che manca nella sua bacheca: la Champions League. Tra qualche mese sceglierà cosa fare in futuro. Non è escluso che possa rinnovare il suo. Già oggi Gigi è sia calciatore che imprenditore. Ha lanciato da poco la sua linea di occhiali che sponsorizza sulle proprie pagine social e nuovi progetti sono in cantiere. Progetti da portare avanti a tempo pieno una volta che non sarà più calciatore. Ancora c'è tempo, a 42 anni Buffon non ha ancora voglia di smettere.