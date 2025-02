Getty Images



Gigi Buffon parla della Juventus

L'ex portiere della Juventus Gianluigiha parlato ad Ansa della Vecchia Signora guidata da Thiago Motta e delle difficoltà che sta trovando in questa stagione. Queste le sue parole sulla sua ex squadra:"C’è stata qualche difficoltà in più del previsto, ma non posso precisare dove perché solo chi è coinvolto direttamente conosce davvero cosa sta andando bene e cosa no. Come tifosi esterni, vediamo solo i risultati finali".