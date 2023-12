"Parlare di Giorgio per me è parlare di un compagno di vita che mi è entrato nel cuore con la semplicità di chi ti somiglia anche se è differente in mille cose". Inizia così la lettera dipubblicata sulla Gazzetta dello Sport. Amici, compagni per un pezzo infinito di vita bianconera, Gigi ne scrive così: "Parlare di lui è parlare di occhi che trovi quando ne hai bisogno sapendo che lì dentro ci trovi il coraggio e la lealtà che stai cercando. E' parlare di un'avventura straordinaria, vissuta fianco a fianco con la naturalezza e la confidenza di chi senti solido, fedele nelle tormente quando negli approdi più vincenti. Quella avventura straordinaria e meravigliosa che senza noi due insieme per me avrebbe avuto tutto un altro sapore!".