Gigi Buffon, intervenuto allo speciale Rai Sport 'Sogno Azzurro', ha parlato del rapporto della Nazionale del 2018 con Giampiero Ventura: "Ammutinamenti non ce ne sono stati, siamo in rappresentanza di una Nazione, non di un allenatore o di noi stessi - ha raccontato l'ormai ex portiere della Juventus. L'allenatore guida la macchina, ma noi siamo lì per dare la massima professionalità per la causa e per la gente che ci sostiene".