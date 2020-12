Titolare in Barcellona-Juventus, stasera Gianluigi Buffon diventerà il primo calciatore di sempre ad avere almeno una presenza in Coppa dei Campioni/Champions League in quattro decenni consecutivi. A raccontarlo è il giornalista Giuseppe Pastore, che ha riportato questa curiosa caratteristica sul suo profilo Twitter.



Esattamente un anno dopo, Gigi Buffon torna a difendere i pali della Juventus in Champions League. Era capitato infatti l'11 dicembre del 2019, novanta minuti sul campo del Bayer Leverkusen, battuto dalla Juventus per 2-0. Nella gara contro il Barcellona, Buffon collezionerà la presenza numero 675 con la maglia bianconera. Puntando alla sfida numero 318 senza subire reti.