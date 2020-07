Un derby da record per, che oggi toccherà le 648 presenze in Serie A. Nessuno come lui, è record. Ancora qualche minuto e il portiere della Juve staccherà Paolo Maldini, agganciato prima del lockdown. Ora Gigi mette la freccia e supera anche l'ex capitano del Milan, proprio il giorno di una sfida speciale come quella contro il Torino. Proprio poco dopo aver rinnovato il contratto per un'altro anno con la Juve. L'amore di una vita.