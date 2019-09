Gianluigi Buffon ha parlato a sorpresa del sogno Champions League dopo la partita vinta per 2-0 contro la Spal e giocata da titolare. Queste le sue dichiarazioni in mixed zone: "Champions? Per me è uno stimolo enorme e devo ringraziare la vita per non avermela ancora fatta vincere, altrimenti mi chiederei perché gioco ancora. E’ bellissimo essere ancora in corsa e provarci di nuovo, ma non c’è alcun accordo sul giocare almeno una partita in Europa in stagione, siamo alla Juve e non i un club dilettantistico, io gioco quando sono chiamato in causa dall’allenatore".