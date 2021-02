La multa per bestemmia a Gigi Buffon non è passata inosservata, soprattutto presso chi ravvisa due pesi e due misure nei confronti del portiere della Juventus e di altri giocatori di Serie A, come Cristante e Lazzari, che invece hanno subìto la squalifica prevista dal regolamento. Ecco ad esempio cosa si legge su Calciomercato.com: "In questa storia, solo apparentemente marginale, non c’è nulla da ridere, perché ribadisce la scarsa credibilità della giustizia sportiva: stesso reato, pena differente, forse in base a chi emana il verdetto."