La Juve riparte dalla BBC. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, gli imminenti rinnovi di Buffon e Chiellini fanno sì che lo zoccolo duro della Juventus vada avanti almeno per un'altra stagione. Tutti e tre avranno l'obiettivo di guidare il gruppo verso l'unico trofeo che manca da alzare: la Champions League. Bonucci ha rinnovato il suo accordo con il club bianconero solo pochi mesi fa, gli altri due metteranno presto la firma sul prolungamento per una stagione. Ancora tutti insieme, ancora una volta, per la Juve.