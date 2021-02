4









Gigi Buffon multato, e paga l’espressione blasfema pronunciata in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre. Il portiere della Juventus era stato deferito per l’episodio e adesso è arrivata anche la sanzione di 5mila euro. Di seguito il comunicato: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento - si legge nella nota ufficiale -. Per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Gianluigi Buffon la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020".