Un video che sta facendo il giro del web e dei social: la particolarità è che l'ha pubblicato Gigi. Morra cinese nel ritiro del, dove il portierone exsta vincendo ogni singola partita e ha deciso di immortalare il momento (e l'adrenalina) sul suo Instagram. Video e click: pubblicato. Con tutta la 'garra' del caso, perché Buffon non vuole perdere in campo, ma neanche nei giochi coi compagni per ammazzare il tempo. Consigliamo serenamente la visione.