Per Gianluigi Buffon è tempo di voltare pagina dopo l’esperienza in Francia al Paris Saint-Germain. Il portiere campione del mondo nel 2006 ha deciso di comune accordo con il club vincitore della Ligue 1 di non proseguire l’avventura insieme. L’azzurro dovrebbe tornare in Italia. Secondo il Mundo Deportivo, l’ex Juventus sarebbe vicinissimo ad un clamoroso ritorno al Parma. La società emiliana avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Buffon, il quale gradirebbe l’idea di concludere la sua straordinaria carriera nella squadra che lo lanciò a nemmeno 18 anni in Serie A. I gialloblu sembrano in vantaggio su corazzate europee come Barcellona e Arsenal.