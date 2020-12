Per la prima volta in stagione, Andrea Pirlo ha condotto un allenamento al completo, con tutti i giocatori presenti all’appello. Quasi tutti. Perché manca ancora Gigi Buffon, assente già nelle partite contro Ferencvaros e Benevento. Il portiere bianconero ha accusato prima della sfida contro gli ungheresi un affaticamento al polpaccio, che lo sta costringendo a rimanere ai box. Dunque domani sera sarà assente nella notte di Champions League contro la Dinamo Kiev, gara importante per dare battaglia al Barcellona per il primo posto del girone.