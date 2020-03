Aria di rinnovo per Gianluigi, che oggi ha ammesso tra le righe la forte possibilità di continuare un altro anno tra i pali, da giocatore professionista. "L'altro giorno facevo una riflessione semplice, banale ma veritiera, parlavo con una persona e mi chiedeva se continuo: due anni fa avevo smesso di giocare e poi avevo continuato, sai perché non sto smettendo? Sto bene e mi sento bene, ma anche per rispetto dei sogni che avevo da Gigi bimbo. Quel bambino devo rispettarlo. Se mi avessero detto che sarei diventato un portiere, anche di Serie C, mi sarei emozionato e avrei pianto dalla gioia. Sono stato quello che sono stato, ora devo avere rispetto di quel bimbo, in quegli anni arrivavano i pensieri più puri e dobbiamo rispettare quelle cose lì", le sue parole nella diretta di oggi insieme a Bugo (trovate le sue dichiarazioni qui) . Dunque, un altro segnale: la Juve è pronta, Gigi pure. Si farà.