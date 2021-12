Gianluigiapplaude Giacomo. Il portiere del Parma si è complimentato via social col 31enne "collega" livornese della Geotermica (Prima Categoria toscana), la squadra del paese di Larderello in provincia di Pisa, con cui ha stabilito il nuovo record d'imbattibilità: 1021 minuti.Rossi ha commentato al Corriere della Sera: "Mi ha avvertito un amico e io non ci credevo, poi hanno iniziato a chiamarmi i compagni di squadra e continuavo ad essere titubante. Alla fine l'ho letto e riletto. Era proprio vero, l’aveva scritto lui. Altro che messaggio, quello di Gigi è un poema. È il più bel regalo di Natale. Buffon per me non è soltanto un campione, è un mito. Sono stato anche fortunato e poi siamo su altri livelli, sono un dilettante, che diamine!".