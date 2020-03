Non ha intenzione di mollare, Gigi Buffon. E difficilmente lo farà. Il portiere bianconero sta provando fino alla fine a non rinunciare alla gara di domani contro il Milan, che arriverà all'Allianz Stadium per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L'ex Psg non si è allenato perfettamente in settimana: ha avuto una leggera lombalgia, e oggi disputerà il provino decisivo per alleggerire la scelta di Maurizio Sarri. Non dovesse farcela, a quel punto toccherebbe a Szczesny, titolare di campionato e Champions League.