L'ex numero 1 della Juventus Gianluigiha parlato in occasione della cerimonia di assegnazione degli Europei 2028 e 2032. Queste le sue parole a RaiSport:"Speriamo di fare il meglio per la Nazione che rappresentiamo. Mi è piaciuta la candidatura doppia, in un momento politico come questo può essere una grande occasione di dialogo verso l’Oriente. E’ una Nazione di grandissime tradizioni, penso il potersi capire, comprendere e collaborare, sia una grandissima cosa. Passi in avanti dobbiamo farli tutti. Iniziamo a vedere un’identità di squadra, c’è grande disponibilità dai parte dei ragazzi. Spalletti è un grande tecnico, di grandissimo livello"."Pensavo potessero vincerlo a inizio stagione, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi sono successe altre cose, se togli Pogba qualcosina nell’obiettivo finale si può rivedere ma ha la possibilità di essere protagonista"."Bellissimo che una proprietà possa avere il timone, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa per 100 anni. Questa è solo la prima tappa di una storia che continuerà ancora. Quando pensi alla Juve pensi alla famiglia Agnelli e viceversa".