Ampia e ricca l’intervista di Ilaria D’amico a Tuttosport, in occasione del 43esimo compleanno di Gigi Buffon, molti dei quali festeggiati con la maglia della Juventus cucita sulla pelle. La compagna del portiere bianconero ha parlato anche di un possibile futuro in panchina per Gigi: “L’allenatore e il portiere sono i ruoli con più pressione. Siccome sono già stata la compagna di un portiere, spero di non diventare anche quella di un tecnico”.