Gianluigi Buffon ha parlato in una lunga intervista pubblicata oggi da Il Corriere dello Sport. In particolare, riguardo a Massimiliano Allegri ha dichiarato: "La classe con cui ha gestito l’addio è stata eccezionale. Trovo che fosse il momento giusto per chiudere per tutti. Nessuno avrebbe potuto fare meglio di Max in questi ultimi cinque anni. Nessuno". Su Maurizio Sarri, suo possibile sostituto alla Juventus, invece: "Chi segue sempre gli stessi percorsi raggiunge sempre gli stessi traguardi e la Juve che cerca la Champions ha voluto tentare la strada della discontinuità, partendo dal presupposto che la squadra è difficilmente migliorabile. Sarri non è rivoluzione, né scommessa. È un percorso inedito, un’altra storia".