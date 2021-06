Nel corso della presentazione della sua Academy, Gigi Buffon, che presto annuncerà la sua prossima squadra, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: "​Tutto quello di cui i dirigenti pensano ci sia bisogno. È una certezza nella gestione, nell'arrivare al risultato, in quello che i giocatori percepiscono. C'è anche una sorta di timore reverenziale da parte dei giocatori, che non guasta mai. Potrebbe far partire un altro mini-ciclo".