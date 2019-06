Le vecchie storie d'amore possono anche tornare, ​purché si parli chiaramente. La Juventus e Buffon sono pronti a riabbracciarsi grazie anche alla chiarezza con cui hanno gestito la trattativa. Come riporta Tuttosport, infatti, a Gigi la dirigenza avrebbe promesso non più di quindici partite. Tutte quelle di Coppa Italia, otto di campionato - che gli permetterebbero di superare il primato di presenze di Maldini - e due in Champions, ma solo nella fase a gironi. A meno di imprevisti per Szczesny, ovviamente.