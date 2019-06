L'ipotesi di un ritorno diè affascinante e suggestiva. Una storia d'amore che può riprendere, dopo un solo anno di interruzione, grazie a un patto fra l'ex capitano e il presidente. D'altronde, nella conferenza stampa di un anno fa, le parti si erano salutate con un "arrivederci" e non con un "addio". E' inutile negare però che il ritorno a casa di BuffonCome tutti i ritorni, anche quello di Buffon alla Juve porta con sé, descritti dal direttore Marco Bernardini nel suo pezzo di oggi , e, legate all'Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un accalorato dibattito circa ladei bianconeri, Maurizio Sarri, tanto che pure durante la conferenza stampa della sua presentazione ufficiale gli sono state rivolte delle domande in merito. Ecco, se fra le motivazioni del club per il ritorno di Buffon ci fosse anche', per chi scrive. Perché limiterebbe già in partenza la libertà di azione e di espressione dell'allenatore, che invece nel suo primo giorno da juventino ha dimostrato di essersi già perfettamente calato nella parte.Capitolo Szczesny. Il ritorno di Buffon sarebbe gradito al portiere titolare? PerchéGli errori e le papere capitano a tutti durante una stagione, anche ai migliori (e Szczesny in questo momento è fra i migliori). Ci chiediamo quindi cosa accadrebbe se per caso a inizio stagione il polacco incappasse in un paio di errori.Infine, c'è il rapporto con la tifoseria., il cui ritorno alla Juve un anno dopo il 'tradimento' con il Milan venne accolto molto negativamente dalla stragrande maggioranza dei supporters bianconeri. Non siamo a quel punto, ma, navigando in queste ore sui social e leggendo i commenti dei lettori de ilbianconero.com e di calciomercato.com,. "Buffon avrebbe dovuto accettare un anno fa un ruolo da dirigente alla Juve, senza provare a vincere (senza riuscirci) la Champions da un'altra parte. Troppo comodo tornare ora, dopo un solo anno, per terminare la carriera a Torino". E' questae nella quale ci stiamo imbattendo.