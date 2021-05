L'annuncio dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon ha subito aperto la porta alle più svariate ipotesi sul futuro del portiere bianconero. Ve le abbiamo fin qui riportate tutte: da quelle legate alla Serie A fino a quelle estere. Tuttavia oggi Repubblica ne considera altre due, piuttosto romantiche: quella legata alle sue origini calcistiche, ossia il Parma appena retrocesso in Serie B, e quella legata alle sue origini "di vita", quella Carrarese squadra della sua città (attualmente in Serie C) di cui è stato anche proprietario nello scorso decennio.