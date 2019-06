Avete giocato con entusiasmo e determinazione portando l’azzurro con grande onore. Ci avete emozionato e fatto divertire. Semplicemente GRAZIE @AzzurreFIGC pic.twitter.com/m8IdistsMj — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 29 giugno 2019

, ex portiere e capitano della Juventus, che può tornare a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione dopo un'annata tra alti e bassi al Paris Saint-Germain, ha voluto ringraziare la grande Italia femminile per i Mondiali da protagonista, prima dell'eliminazione ai quarti di finale contro l'Olanda.