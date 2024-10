Le parole dial Festival dello Sport:BBC - “Una delle colpe per la quale ho giocato così tanto è anche loro. Con sti tre davanti altri 4-5 anni riuscivo ancora a farli. Grazie anche a loro sono riuscito a godermi qualche anno in più di sport e di calcio. Quando ho continuato era una penitenza, ero così in serenità con loro che poi ho dovuto fare della penitenza”.RECORD IMBATTIBILITA’ – Ultima o penultima prima del record che cominciavo a sentire un po’ di pesantezza e volevo che ci arrivassimo a questo record di imbattibilità. Ero stanco di sentirne parlare. L’abbiamo battuto e poi dopo pochi minuti abbiamo preso goal.FINALI CHAMPIONS – Un grandissimo dispiacere, però ripensandoci dopo la gioia e l’orgoglio che tutti insieme eravamo riusciti ad arrivare fino là, delle serate eroiche, devo dire ha fatto sì che non è che viva con chissà quali rimpianti. Felice di averle giocate, dispiaciuto di non averle vinte ma delle volte i cerchi anche se non sono perfettamente rotondi possono essere apprezzati.RIMONTA DOPO IL SASSUOLO – Il discorso di Sassuolo è stato una casualità. Chiunque avrebbe dato quel tipo di risposte, a volte venivamo preparati prima di andare alle telecamere, vi svelo questo segreto. La fortuna è stata quella di aver condiviso uno spogliatoio, gestito, avendo il supporto di altri 3-4 che erano colonne portanti e questo dà forza ad ogni singolo. Io al leader solitario non credo, il leader solitario spesso sta sulle palle agli altri.L’ERRORE CON IL LECCE – Il periodo più difficile della mia carriera alla Juventus. I compagni sono stati fraterni, mi hanno dato la forza di ripresentarmi in campo.