Gianluigiportiere e leggenda della Juventus ha risposto alla foto dei medici che in corsia negli ospedali mostravano dietro la tuta bianca i nomi del portiere bianconero, dha voluto postare la foto e ringraziare i medici per lo sforzo di tutti i giorni per salvare le vite di tutti: "Non c’è molto da aggiungere. Solo un gigantesco GRAZIE per quello che fate quotidianamente!​"