L'accordo tra Gianluigi Buffon e la Juventus, per un clamoroso ritorno da secondo portiere nella prossima stagione, è sempre più vicino. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex capitano bianconero avrebbe accettato un contratto annuale al ribasso rispetto ai quasi 5 milioni di euro percepiti al Paris Saint-Germain: un anno a 1.5 milioni più bonus. A UNA CONDIZIONE - Il tutto, però, a una condizione: a contratto ci sarà la promessa di poter giocare almeno otto partite in Serie A, per superare il record di 647 presenze in Serie A fissato da Paolo Maldini con la maglia del Milan, oltre a due presenze in Champions League, quasi certamente nella fase a gironi, per un totale di almeno 10 presenze assicurate. Attualmente Buffon è fermo a quota 640 nella massima serie e, tra i motivi per un suo eventuale ritorno in Italia, ci sarebbe anche la volontà di superare un record incredibile nella storia del calcio italiano.