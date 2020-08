Andrea Pirlo e Gigi Buffon ne hanno vissute tante insieme. Da calciatori sia della Juventus che della Nazionale. Ora però non sono più compagni di squadra: Buffon è un elemento nell'organico a disposizione di Pirlo allenatore. Proprio su questo si basa il tweet appena pubblicato dal portiere bianconero: una bella foto che lo ritrae in borghese insieme a Pirlo e l'amichevole messaggio "Quindi ora devo chiamarti Mister? In bocca al lupo per questa nuova sfida!". Una cosa è certa: il feeling di base tra il nuovo tecnico e l'ambiente non manca.