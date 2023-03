Le parole di Gigialla Bobo Tv:- “Abbiamo provato a portare Cassano alla Juve. Secondo me, lo conoscevo bene e gli voglio bene, con i limiti e le intemperanze. Era un talento talmente brillante che meritava di giocare nella Juve e gli avrebbe fatto bene. Stare insieme a noi l’avrebbe migliorato e gli avrebbe fatto una carriera migliore. Secondo me saresti durato, avevi rispetto di certe persone. Di me, di Giorgio, c’era rapporto di stima. Sei un competitivo, il calcio lo ami e ti piace dare sfoggio del tuo talento. Quando inizi a giocare partite di livello, poi capivi che valeva la pena stare zitto ogni tanto”.Intervento di Cassano che ad "abbiamo provato", aggiunge: "". Buffon scuote la testa.- "Stavo uscendo di pugni e mi tagliò fuori, tenne l'equilibrio, una cosa incredibile, una magia".- "Il prossimo Mondiale? No! Quel tipo di traguardo l'ho accantonato, la vita ti lancia dei messaggi e li devi sapere accettare, anche se mi dispiace, lo dico col cuore in mano. Per quello che ho fatto, come mi sono speso con tutti, il sesto Mondiale sarebbe stato un traguardo unico. Per due volte abbiamo saltato il Mondiale, ma comunque non mi hanno chiamato".- "Ancora adesso posso fare in una stagione 15-20 partite, le posso fare ancora a grandissimi livelli, non ho dubbi su questo, me lo sento. Nel lungo, se devo pensare di ripartire, non durerei neanche 20 giorni. Tutto ha un inizio e la fine".- "Se ho entusiasmo, se credo in certi progetti, posso andare avanti di anno in anno. Nella mia idea c'è di smettere al massimo dopo la prossima stagione, non di più. Sono un competitivo, non voglio essere considerato un numero 2. Sono un insoddisfatto perenne, vado sempre al campo per migliorarmi, una cosa che mi porterà al delirio".- "Ero pazzerello, volevo andare al centro dell'attenzione. Ma c'era la voglia di essere speciale facendo cose virtuose, poi l'ho canalizzata solo lavorando. Sentivo le critiche che facevo nascere, ci ragionavo e non mi piaceva quello che ero. Non ero quello che sono veramente".- "Un ruolo che non mi piace, che non sento mio. Conosco bene lo sport e il calcio, ho visto in questi anni di aver avuto a che fare con portieri forti. Molti non hanno avuto la mia fortuna e non possono essere stati giudicati come me. Cech era fortissimo, uno dei più forti della storia. Se fossi stato dello Zambia sarei stato lo stesso, ma non sarei stato giudicato il migliore".- "Alla Juve in B? Solo un matto sarebbe rimasto, per come ero considerato. Le mie scelte mai dettate dal voler vincere. Il Pallone d'Oro? L'ha vinto Fabio e l'ha meritato".- "Quelle cose le fai se giochi in una squadra come la Juve, devo ringraziare tutti i miei compagni e i club dove ho giocato per i traguardi".- "Sarebbe la cosa più sbagliata, bloccherei la crescita di un serbatoio che c'é".- "Voglio fare quello che faccio adesso, essere felici con le persone che mi circondano. Del mondo del calcio mi piacciono tante cose, non l'allenatore. Magari mi piacerebbe fare il Direttore tecnico, il ruolo di Maldini é bello e si sono visti i risultati".- "L'esperienza più bella della mia vita, venir via l'errore più grande della mia carriera. Ho rinunciato a 10 milioni. Volevano far giocare Areola, non riuscivo ad accettarlo. Una cosa così l'avrei accettato solo con il ritorno a casa, alla Juve. E infatti così ho fatto e pure lì era dura".