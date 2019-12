Gianluigi Buffon si appresta ad eguagliare il record di Paolo Maldini come presenze complessive in Serie A. Il portiere bianconero, complice l'assenza di Szczesny, domani sera dovrebbe scendere in campo dal 1' minuto contro la Sampdoria. Come ricordato da Opta, Buffon (646 gare in Serie A) è a una sola partita dall’eguagliare Paolo Maldini (647) come primatista di presenze nel massimo campionato italiano (per entrambi non vengono considerati gli spareggi).