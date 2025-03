Buffon a Sky Sport: "Tudor porterà energia positiva. Chiellini può aiutare la Juve, e come lui Del Piero"

Getty Images

In occasione dei WEmbrace Awards, l'ex capitano della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



L'ex numero uno bianconero ha commentato il momento della Juve, parlando anche di Tudor e della sua attitudine in campo. Buffon, inoltre, si è espresso sulla possibilità di un ruolo diverso per Chiellini in società, menzionando anche figure come Del Piero e Marchisio.



Juventus, le parole di Buffon





ITALIA - “Bisogna rispettare le squadre che incontreremo come la Norvegia che ha vinto in maniera abbastanza netta con una fracassata di goal. In questi momenti delicati bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, senza inventarsi la fiducia e andare sulle certezze, che per noi sono la squadra e l’allenatore che la guida”.

“Igor è sempre stato uno che quando entra in un gruppo lo si nota, sia per l’importanza fisica sia perché trasmette sempre ideologie importanti. Gli piace relazionarsi con il gruppo, contaminerà l’ambiente con energia positiva. Gli auguriamo fortuna, ci vorrà per raggiungere i risultati”.“Penso che sia una squadra con individualità tecniche e morali importanti. La verità è che fino ad adesso non sono riusciti ad esprimerle, ce lo auguriamo per il calcio italiano e la Juve se lo augura: che Tudor li metta nelle condizioni di esprimersi al massimo tecnicamente e moralmente”."C’è un fondo di verità, Giorgio conosce nel profondo l’anima della Juve. Avendolo vissuto da protagonista ha gli strumenti per aiutare e consigliare chi è intorno per superare determinate difficoltà. Come lui ce ne sarebbero altri, come Del Piero, Marchisio, Bonucci o Barzagli. La verità è che non dobbiamo soffermarci solo sulla storia di un ex campione, essere dirigente significa avere competenze che non è scontato avere dopo essere stato un gran giocatore”.“Per adesso mi diverto tanto quello che faccio in Nazionale, ringrazio Gravina. Spero di non aver deluso la Federazione, l’unico obiettivo che ho è essere felice, spendendomi per le cause che sento mie e che mi emozionano”.“Sono felicissimo per lui, per il ragazzo e per l’uomo che diventerà. Il fatto che abbia segnato per nazionale ceca è una sorta di orgoglio, è qualcosa che abbiamo analizzato insieme e abbiamo pensato che fosse la cosa migliore, considerando che la federazione ci aveva contattato già tempo fa. Nella vita bisogna esser seri, l’ho insegnato anche a mio figlio”.





