Nella lunga intervsita concessa a Sky, l'ex portiere della Juve Gigi Buffon ha parlato anche del suo attuale momento e della sua voglia con la quale sta vivendo questa annata ancora da leader.



'Penso di avere ancora molto da dare a tutti. A questa gente, a questa realtà, a questi ragazzi, e quindi fin quando mantengo questo tipo di forma fisica, di livello prestazionale, di entusiasmo e di energia, ho voglia di sacrificarmi per gli altri. Sento il bisogno che cresce ogni giorno in me. Questo è il motivo per il quale ho accettato di tornare'.