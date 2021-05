Gigi Buffon saluta Andrea Pirlo sui social. Compagni nel fantastico Mondiale 2006, anni storici in Nazionale, poi il marchio inimitabile lasciato sulla Juve e infine un anno tra campo e panchina, l'ultimo. Ecco che Gigi ha voluto ringraziare così l'amico Pirlo: "Maestro. Compagno. Allenatore. Soprattutto amico. E' stato un onore condividere quest'ultima stagione bianconera insieme".



Arrivano anche i ringraziamenti di Hamza Rafia: "​Grazie mille mister per avermi dato i miei primi minuti con la Juventus buona fortuna per il futuro della tua carriera".