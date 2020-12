Esattamente 25 anni e un mese fa Gigi Buffon esordì in Serie A, da titolare, in un Parma-Milan. In quello stesso stadio Tardini dove la Juventus giocherà questa sera, iniziava una leggenda che si perpetua ancora oggi. Tra i bianconeri che scenderanno in campo contro il Parma, infatti, a scanso di sorprese ci sarà anche Buffon, preferito a Szczesny per motivi di turnover e di omaggio alla storia di questo portiere. Lo sottolinea Tuttosport, che riporta anche una chicca: "Dei 10 bianconeri che questa sera dovrebbero scendere in campo dall'inizio assieme a lui, quel 19 novembre 1995 quattro non erano nati, quattro erano in età da asilo e due andavano alle elementari.".