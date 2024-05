Gianluigi Buffon, a margine del Globe Awards Europe ha parlato anche ai microfoni di Mediaset: "Non sono più nella Juve da 3-4 anni, non posso conoscere nello specifico quali sono le problematiche ma posso farmi delle ideedi indicazione e di volontà da parte della società. Conoscendo Thiago e il percorso che ha fatto, voglio dire che gli va dato il giusto tempo. Ambizioso lo è sicuramente"."Per me è un binomio perfetto, esplosivo, che arriva nel momento ideale per entrambe le parti. Conte a Napoli troverà emozioni ed energie di cui lui si nutre e Napoli troverà il condottiero del quale certe realtà hanno bisogno".