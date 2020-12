Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Mediaset.



EMOZIONE - "Mi emoziono molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con tanto piacere. È qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0 a 3 che alla fine terminò 3 a 1 al 93′. Nella vita bisogna lavorare che qualcosa ritorna. Ci siamo presi una rivincita da squadra, e quando dico squadra intendo 30 persone".



CLEAN SHEET – "Ho poche occasioni per mettermi in mostra e prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. La gente non ti vede e pensa perché lo fai. Gioco perché mi diverto, sto bene, penso di essere di aiuto e devo dimostrare di valere ancora".



PUO' GIOCARE - "Sono a disposizione di tutti. Ho ancora sogni e ambizioni ma mi piace essere di supporto e di aiuto di tutti i ragazzi. Ringrazio Tek che ogni tanto mi lascia il posto. E ringrazio tutto lo staff che ha fiducia in me".



MESSI – "Era già la terza o quarta volta che scambiavano la maglia. Sono maglie un po’ speciali".