Gigi Buffon, a JTV, parla della vittoria sul Barcellona.



VITTORIA A BARCELLONA - "Tre a zero sicuramente, non penso sia capitato a tantissimi giocatori negli ultimi 20 anni. Una partita molto importante per noi, ci regala tanto entusiasmo, tanta convinzione. Quando inizia un percorso nuovo è fatto di alti e bassi. Quando riesci a sigillare gare simili con prestazione e vittoria così importante, non può fare altro che migliorare".



CONTRO MESSI - "Se è una soddisfazione? Diciamo che sono un portiere fortunato".



VITTORIA - "E' nata dall'impresa che facemmo a Madrid qualche anno fa, quando riesci a fare una vittoria simile e quasi a ribaltare il risultato, vuol dire che tutto è veramente possibile se in campo ci metti chiaramente una disposizione tecnica ottima, fai una buona gara, ma devi mettere anche l'entusiasmo, il sogno e la voglia di stupire".



COME CRESCE - "Troppo presto per dirlo. Quando iniziano i progetti nuovi difficilmente dalla prima all'ultima giornata vedrai una squadra convincente, vedrai sempre partite che ti lasceranno dubbi e altre che ti lasceranno convinzione. Tra un mese, due, inizieremo a trovare la continuità che cerchiamo".