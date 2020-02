Gigi Buffon, a JTV, commenta Milan-Juve.



IL RIGORE - "Il rigore di Cristiano vale tantissimo, soprattutto nel doppio incontro riuscire a segnare era di vitale importanza. Recuperare un 1-0 anche se sulla carta sei più forte non è più facile. In passato con dei 2-1 rimontabili non ce l'hai fatta. Importante rimettere in carreggiata la gara".



PRESTAZIONE - "Sono contento, soddisfatto perché è così, con queste prestazioni dai a tutti le riposte per le quali continui a giocare. Lo faccio perché mi sento bene, mi diverto, performo a un livello molto alto. La qualità della partita che vado a fare, del mio lavoro, se è troppo alta fa sì che mantenga quest'entussiamo per continuare".



CREARE - "L'aspetto bello di oggi è che abbiamo trovato un fraseggio molto fluido che ci ridà dimensione di squadra che vuole riprendere il pallino del gioco e ne avevamo bisogo. Negli ultimi 20 metri poco efficaci, ma questa è la strada giusta, l'atteggiamento giusto per cercare di toglierci alcune soddisfazioni".