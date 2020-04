Non è un sabato come tutti, lo sappiamo. L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero e la quarantena è diventata da tempo obbligatoria per tutti. Così, al posto di giocare su un campo insieme a 50000 mila spettatori, anche il numero uno dei portieri si ritrova in cucina. I bianconeri hanno la possibilità di passare più tempo vicino ai propri cari e alla famiglia. Proprio quello ha fatto Gianluigiche con una foto su Instagram, cucina la pizza insieme ai suoi figli e Ilaria D'amico.