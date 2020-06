3









Un tiro (debole) a un quarto d'ora dalla fine e poco altro. Una serata tranquilla per Gigi Buffon, che venerdì sera ha festeggiato la qualificazione in finale di Coppa Italia dopo il pareggio con il Milan. E' lui il portiere di coppa, protagonista della cavalcata dei bianconeri fino all'ultimo atto di mercoledì contro il Napoli. A 42 anni Gigi può scrivere la storia: se la Juve dovesse vincere, Buffon conquisterebbe la sua sesta Coppa Italia della carriera (cinque con la Juve e una col Parma), raggiungendo l'attuale ct Roberto Mancini nella classifica dei giocatori che ne hanno vinte di più. I RECORD - "Quando si continua a giocare è normale cercare di fare incetta di tutto il possibile" ha detto qualche giorno fa il portiere che è già il calciatore con più scudetti (nove). A proposito di campionato: quando ripartirà, a Gigi basta una sola presenza per staccare Paolo Maldini e diventare il giocatore con più presenze nella storia della Serie A. Obiettivi messi a fuoco e un rinnovo sempre più vicino. 42 anni e l'entusiasmo di un ragazzino. Nuovi traguardi da raggiungere e quella Champions League che insegue da una vita. Gigi Buffon non ne vuole sapere di smettere.