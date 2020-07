Tuttosport dedica l’apertura a Gigi Buffon: “648! Sabato, nel derby, Gigi diventerà il giocatore col maggior numero di presenze in A, staccando Maldini”.





Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell’Inter, che si impone 6-0 contro il Brescia: “Vengo anch’io: nell’Inter segnano tutti, Conte resta in corsa scudetto e sorride al calendario”. Poi sulla Juve: “Sarri, derby nella fornace”.



