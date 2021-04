2









Il futuro di Gigi Buffon è tutto da discutere. In bilico come la Juve, da decidere a palloni fermi, quando questo turbinio di emozioni sarà finito e quando tutti gli obiettivi saranno raggiunti. Ecco perché non emergono grandi novità, anche se qualche proposta in più c'è. La permanenza in bianconero è un po' più difficile, il ritiro definitivo non sembra un'opzione assecondabile, ma lo è di più l’inizio di una nuova avventura lontano da Torino.



Buffon vuole fare un ultimo anno da titolare e le prestazioni certificano il suo stare bene, che unito all’entusiasmo sempre vivo lo rende un nome papabile sulla lista di molti. Come riporta Tuttosport, si sono fatti avanti cinque club: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray, Dynamo Kiev. Chi s’è mosso in maniera più concreta e convinta, chi è alla fase preliminare. "Indubbiamente si tratta di piazze calde al punto giusto: certo, non ci vai per vincere la Champions Legaue, ma di sicuro una bella dose di affetto, emozioni, entusiasmo la puoi dare e ricevere. Anche per questo Buffon è tentato assai", chiosa il quotidiano. L'incontro con la Juve, però, è già fissato: dopo la finale di Coppa Italia del 19 maggio, che sarà verosimilmente l’ultima presenza di Buffon la maglia bianconera: 7206 giorni dopo il debutto con la Juve (26 agosto 2001). La vittoria finale poi l'incontro e la decisione. Il piano di Buffon è deciso.