25 anni fa, il debutto in Serie A di Gigi Buffon. Un quarto di secolo, una vita fa, 25 anni di cambiamenti vissuti tra i pali, diventando partita dopo partita un’autentica del suo ruolo. Il portiere della Juventus ha pubblicato un video sui propri account social, in cui ha riperso il passato, dal Subbuteo ai videogame, dai lettori CD portatili ai cartoni animati. Tutto racchiuso in un emozionante video: “Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...) Facciamo un tuffo nel passato insieme...”.