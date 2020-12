Gigi Buffon. Goat, tradotto: il più grande di sempre. Il primo portiere a mantenere la porta inviolata in Champions League in quattro decenni diversi (anni '90, '00, '10, '20). Il portiere della Juventus è sceso in campo al Camp Nou, nel successo storico dei bianconeri contro il Barcellona, battuta in casa come mai prima d'ora da una squadra italiana. E, lui, a 42 anni, non ha intenzione di smettere di battere record. Con questa presenza è appena diventato il secondo più anziano di sempre in Champions League.



Ecco la Top 10 nella nostra gallery: